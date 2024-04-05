«Пощекотавшую» «Родину-мать» девушку приговорили к исправительным работам
Девушку из Самары, которая на видео якобы потрогала за грудь монумент «Родина-мать», признали виновной в реабилитации нацизма. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области.
Инцидент произошёл на Мамаевом кургане в Волгограде летом 2023 года. Девушка опубликовала в соцсетях видео, которое было снято в таком ракурсе, будто она «щекочет» памятник.
Прокуратура назвала действия 23-летней россиянки «циничными и пренебрегающие нормами морали и нравственности». Девушку обвинили по статье о «реабилитации нацизма».
В итоге Волгоградский областной суд признал её виновной и назначил ей наказание в виде принудительных работ на срок 10 месяцев. Отмечается, что 10% её заработка будут передаваться в доход государства. Также девушке на два года запретили размещать публичную информацию в соцсетях.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил «Радиоточке НСН», что такое преступление, как реабилитация нацизма, должно быть сурово наказуемым, призвав при этом не перегибать с наказанием для девушки за «щекотку» монумента.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru