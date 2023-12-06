Посадившим лайнер в поле под Новосибирском пилотам предложили уволиться
Пилоты «Уральских авиалиний», которые неправильно рассчитали количество топлива и сели в поле под Новосибирском, отказались писать заявления об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Уточняется, что ранее руководство предложило Сергею Белову и Эдуарду Семенову уйти из компании мирным путем, однако те ответили отказом.
Shot отметил, что мама Сергея Белова рассказала о готовности оспаривать на авиалинии в Кремль, потому что руководство «попутало» и «миллионеры начали дергать».
Ранее в расследовании посадки самолета «Уральских авиалиний» нашли 15 нарушений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru