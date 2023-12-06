Посадившим лайнер в поле под Новосибирском пилотам предложили уволиться

Пилоты «Уральских авиалиний», которые неправильно рассчитали количество топлива и сели в поле под Новосибирском, отказались писать заявления об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Мина замедленного действия: От Росавиации потребовали проверить «Уральские авиалинии»

Уточняется, что ранее руководство предложило Сергею Белову и Эдуарду Семенову уйти из компании мирным путем, однако те ответили отказом.

Shot отметил, что мама Сергея Белова рассказала о готовности оспаривать на авиалинии в Кремль, потому что руководство «попутало» и «миллионеры начали дергать».

Ранее в расследовании посадки самолета «Уральских авиалиний» нашли 15 нарушений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Николаев
ТЕГИ:ПилотыУвольнениеУральские Авиалинии

Горячие новости

Все новости

партнеры