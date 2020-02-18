Посадившая за руль маленького сына москвичка предстанет перед судом

25-летняя москвичка предстанет перед судом за то, что посадила за руль автомобиля ребенка. Обвинительное заключение по ее уголовному делу утвердила прокуратура Новомосковского административного округа. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Инцидент произошел вечером 25 января. Женщина, лишенная водительских прав, ехала на каршеринговом Volkswagen по улице Островитянова. Она посадила на свои колени девятилетнего сына и разрешила ему управлять автомобилем.