Посадившая за руль маленького сына москвичка предстанет перед судом
25-летняя москвичка предстанет перед судом за то, что посадила за руль автомобиля ребенка. Обвинительное заключение по ее уголовному делу утвердила прокуратура Новомосковского административного округа. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
Инцидент произошел вечером 25 января. Женщина, лишенная водительских прав, ехала на каршеринговом Volkswagen по улице Островитянова. Она посадила на свои колени девятилетнего сына и разрешила ему управлять автомобилем.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, представляющих опасность для жизни».
Женщина полностью признала свою вину и раскаялась в произошедшем. Теперь дело передано в суд.
Ранее сообщалось, что художественный руководитель и актер театра «Лицедеи» Виктор Соловьев наехал на человека в Санкт-Петербурге. По данным РЕН ТВ, Соловьев вел автомобиль в нетрезвом состоянии.
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