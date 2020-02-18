Посадившая за руль маленького сына москвичка предстанет перед судом

18 февраля 202012:07

25-летняя москвичка предстанет перед судом за то, что посадила за руль автомобиля ребенка. Обвинительное заключение по ее уголовному делу утвердила прокуратура Новомосковского административного округа. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Инцидент произошел вечером 25 января. Женщина, лишенная водительских прав, ехала на каршеринговом Volkswagen по улице Островитянова. Она посадила на свои колени девятилетнего сына и разрешила ему управлять автомобилем.

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Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, представляющих опасность для жизни».

Женщина полностью признала свою вину и раскаялась в произошедшем. Теперь дело передано в суд.

Ранее сообщалось, что художественный руководитель и актер театра «Лицедеи» Виктор Соловьев наехал на человека в Санкт-Петербурге. По данным РЕН ТВ, Соловьев вел автомобиль в нетрезвом состоянии.

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ФОТО: pixabay.com
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