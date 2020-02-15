СМИ: Пьяный худрук «Лицедеев» сбил пешехода

Художественный руководитель и актер театра «Лицедеи» Виктор Соловьев наехал на человека в Санкт-Петербурге. По данным РЕН ТВ, Соловьев вел автомобиль в нетрезвом состоянии.

ДТП произошло на улице Колонтай. Соловьев совершил наезд на другого водителя, когда тот менял колесо своего автомобиля около обочины. Нога мужчины оказалась разроблена. Ее позднее ампутировали медики.

По словам супруги пострадавшего, мужчина находится в тяжелом состоянии. Она опасается за жизнь мужа.