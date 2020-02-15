СМИ: Пьяный худрук «Лицедеев» сбил пешехода
Художественный руководитель и актер театра «Лицедеи» Виктор Соловьев наехал на человека в Санкт-Петербурге. По данным РЕН ТВ, Соловьев вел автомобиль в нетрезвом состоянии.
ДТП произошло на улице Колонтай. Соловьев совершил наезд на другого водителя, когда тот менял колесо своего автомобиля около обочины. Нога мужчины оказалась разроблена. Ее позднее ампутировали медики.
По словам супруги пострадавшего, мужчина находится в тяжелом состоянии. Она опасается за жизнь мужа.
Виктор Соловьев, родившийся в 1958 году, работает в «Лицедеях» с момента поступления в 1981 году в театральную школу Вячеслава Полунина. С 2000 года худруком, директором, а также по-прежнему – актером театра. Известен ролями в телесериалах «Тайны следствия», «Убойная сила» и других.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в эфире НСН пояснил, какое наказание предусмотрено за пьяную езду в России. Депктат напомнил об уголовной ответственности за повторный факт нахождения за рулем в нетрезвом виде.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News