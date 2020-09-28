Порядок работы пунктов приема ставок букмекерских контор изменится в Москве с 30 сентября

Кроме того, под запрет попало любое оборудование или программное обеспечение, которое преобразовывает информацию о событиях в визуальные образы, рисунки или символы.

Если граждане увидят нарушение правил, их просят обращаться в окружные управления внутренних дел, управление экономической безопасности и противодействия коррупции, и в департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы. Для этого достаточно позвонить по телефону 8 (495) 957-04-14, он работает круглосуточно в режиме автоответчика.

Гражданин может оставить анонимное сообщение, указав лишь адрес, по которому проводятся запрещенные азартные игры.

