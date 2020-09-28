Порядок работы пунктов приема ставок букмекерских контор изменится в Москве с 30 сентября

Букмекерские конторы изменят порядок работы с 30 сентября, сообщил департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Теперь ставки можно будет делать только на спортивные соревнования. Их организаторами должны выступать общероссийские или иностранные спортивные федерации, профессиональные спортивные лиги. Результат мероприятий должен отражаться на официальных сайтах.

Названы главные спонсоры пиратских онлайн-трансляций

Кроме того, под запрет попало любое оборудование или программное обеспечение, которое преобразовывает информацию о событиях в визуальные образы, рисунки или символы.

Если граждане увидят нарушение правил, их просят обращаться в окружные управления внутренних дел, управление экономической безопасности и противодействия коррупции, и в департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы. Для этого достаточно позвонить по телефону 8 (495) 957-04-14, он работает круглосуточно в режиме автоответчика.

Гражданин может оставить анонимное сообщение, указав лишь адрес, по которому проводятся запрещенные азартные игры.

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ФОТО: РИА Новости
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