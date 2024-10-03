Музей Победы проведет программу ко Дню учителя в парке

Приуроченную ко Дню учителя праздничную программу подготовил для москвичей и гостей столицы Музей Победы на Поклонной горе. Мероприятия пройдут 5 и 6 октября.

Учителя и их воспитанники смогут посетить бесплатные спортивные состязания, эстафеты, большой праздничный концерт и квест.

В частности, в локации ДОСААФ можно будет попробовать сдать нормы ГТО и поучаствовать в эстафетах, а также познакомиться со старинной русской игрой «Городки», устроить под руководством профессионалов шахматный блиц-турнир или сыграть в гигантские уличные шахматы.

Свыше 70 интерактивных площадок воссоздадут атмосферу 1940-х годов. Гости мероприятий освоят различные медицинские премудрости, познакомятся с востребованными в середине прошлого века профессиями и узнают об особенностях подготовки красноармейцев. Также можно будет поучаствовать в квесте «Красноармейская книжка», наиболее активные участники которого получат ценные призы.

Кроме того, для москвичей и гостей столицы выступят коллективы-участники фестиваля «Парад ударных инструментов». Творческий подарок учителям подготовили ансамбли барабанщиков музыкальных школ и образовательных учреждений Казани, Красногорска, Санкт-Петербурга и Москвы, а хэдлайнером концерта станет исполнитель Родион Газманов.

В воскресенье, 6 октября, в музее выступят барабанщики и духовые оркестры из Новороссийска, Истры, Озер, Ногинска и Москвы. Завершит концерт рок-группа «После 11».

