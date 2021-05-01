«Цирк»: Пушков прокомментировал реакцию офиса Зеленского на марш националистов в Киеве

Ранее администрация украинского лидера осудила прошедший в среду марш, приуроченный к годовщине формирования нацистской дивизии. Деятельность подразделений СС была признана преступной во всем мире, украинские законы также запрещают эти формирования.

Пушков удивился, как можно осуждать марш в честь нацистской дивизии и одновременно «поклоняться» националистам Степану Бандере и Роману Шухевичу и «реабилитировать преступников из УПА-УНСО» («Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона», запрещена в РФ - прим. НСН).

Сенатор считает, что реакция на марш в Киеве была высказана «для внешнего потребления», чтобы продемонстрировать солидарность с европейскими странами.

«На деле это цирк. Но он подтверждает, что у Зеленского как не было принципов, так и нет. Одно мельтешение в попытке всем угодить», — заключил Пушков.

