«Цирк»: Пушков прокомментировал реакцию офиса Зеленского на марш националистов в Киеве
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал реакцию президента Украины Владимира Зеленского на марш националистов в в честь годовщины создания дивизии СС «Галичина».
Ранее администрация украинского лидера осудила прошедший в среду марш, приуроченный к годовщине формирования нацистской дивизии. Деятельность подразделений СС была признана преступной во всем мире, украинские законы также запрещают эти формирования.
Пушков удивился, как можно осуждать марш в честь нацистской дивизии и одновременно «поклоняться» националистам Степану Бандере и Роману Шухевичу и «реабилитировать преступников из УПА-УНСО» («Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона», запрещена в РФ - прим. НСН).
Сенатор считает, что реакция на марш в Киеве была высказана «для внешнего потребления», чтобы продемонстрировать солидарность с европейскими странами.
«На деле это цирк. Но он подтверждает, что у Зеленского как не было принципов, так и нет. Одно мельтешение в попытке всем угодить», — заключил Пушков.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 731 / сут.
Умерли
110 тыс.+397 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 406 / сут.
- «Цирк»: Пушков прокомментировал реакцию офиса Зеленского на марш националистов в Киеве
- Доктор Мясников предупредил россиян о новых волнах коронавируса
- В Чехии спрогнозировали ухудшение экономики из-за возможных санкций РФ
- NASA приостановило контракт с компанией Илона Маска по лунному модулю
- В России вступили в силу штрафы за высадку из транспорта детей без билета
- Евросоюз и Великобритания завершили Brexit
- ВОЗ рекомендовала вакцину Moderna для экстренного применения
- Путин обязал чиновников сообщать об отсутствии гражданства РФ
- Мария Захарова заявила, что Россия не использует санкции как угрозу
- Путин подписал закон о штрафах за ссылки на СМИ-иноагентов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru