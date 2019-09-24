Порошенко поймали на нарушении ПДД
Петр Порошенко демонстративно нарушил правила дорожного движения. Как телеканал «112 Украина», автомобиль бывшего президента Украины припарковался под знаком «Остановка запрещена». После этого экс-глава государства вышел из машины с охранником и пересёк проезжую часть, игнорируя сигнал светофора – Порошенко перешёл дорогу на красный.
Источник отмечает, что за такие правонарушения бывшему украинскому президенту грозят штрафы на общую сумму 306 гривен или 800 рублей.
Между тем, Главе МВД России предложили лишать водительского удостоверения автовладельцев, которые нарушают ПДД, управляя велосипедом или самокатом. Как пишет РИА Новости, с такой инициативой к Владимиру Колокольцеву обратился депутат Госдумы Виталий Милонов.
Парламентарий подчеркнул, что люди, управляющие этими транспортными средствами, юридически не являются участниками дорожного движения. Согласно правилам дорожного движения, их ответственность за нарушение минимальна. Но, при этом, они нередко сами становятся виновниками различных ДТП, иногда с пострадавшими и жертвами.
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