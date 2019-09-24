Порошенко поймали на нарушении ПДД

Петр Порошенко демонстративно нарушил правила дорожного движения. Как телеканал «112 Украина», автомобиль бывшего президента Украины припарковался под знаком «Остановка запрещена». После этого экс-глава государства вышел из машины с охранником и пересёк проезжую часть, игнорируя сигнал светофора – Порошенко перешёл дорогу на красный.

Источник отмечает, что за такие правонарушения бывшему украинскому президенту грозят штрафы на общую сумму 306 гривен или 800 рублей.