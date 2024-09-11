«Порочный круг»: Учитель семьеведения указал на «вражеские термины» курса

«Если говорить о претензии со стороны родителей, это касается в основном раздела о репродуктивном здоровье. К сожалению, там используется вражеская терминология, включая «планирование семьи». Мы знаем, центры планирования семьи во многих странах запрещены, они были замечены в торговле клеточными материалами и так далее. Планирование семьи подразумевает продвижение абортов в стране и снижение рождаемости», - рассказал он.

По словам Галиева, мировая практика показала, что страны с самым широким информированием детей по теме репродуктивного здоровья бьют рекорды по венерическим заболеваниям.

«Надо понимать, что «Семьеведение» - это про другое, не про репродуктивное здоровье. Этот раздел был включен автоматически или по рекомендациям Минздрава. Минздрав думает, что дети будут заботиться о репродуктивном здоровье, но практика показывает обратное. Если возьмем страны с самым широким информированием детей по этому вопросу в школе, например, Испанию, там уровень венерических заболеваний бьет все рекорды. Программы в рамках обучения целомудрию и верности более эффективны, в нашем мире заразиться очень легко. Поэтому этот раздел в нашем новом предмете просто вреден. Мы хотим, чтобы этот раздел полностью удалили из курса. Сохранение себя до брака и верность в браке – это наилучший способ позаботиться о здоровье», - объяснил он.

Преподаватель рассказал, чему на самом деле должен быть посвящен новый школьный предмет.

«Еще в курсе есть лишние вещи, например, которые касаются семейного права. Семейное право у нас входит в Обществознание. Функция предмета в том, чтобы формировать у молодежи просемейные установки. Большая часть молодых людей растет в однодетных семьях или в семьях с одним родителем. Им неоткуда брать образцы семейности и многодетности. Такие дети либо сами не создают семьи, либо тоже создают семьи с одним родителем и одним ребенком. Такой порочный круг. Система образования должна заменить вот эту трансляцию, через учебники, через уроки», - заключил собеседник НСН.

Содержание нового предмета «Семьеведение» не понравилось родительскому сообществу из-за некорректного раздела про половое воспитание, который не укладывается в рамки традиционных семейных ценностей, заявила ранее председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова «Радиоточке НСН».

