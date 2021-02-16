Порнозвезда обещает «интересную ночь» Тарасову после победы над Кокляевым. Видео

Российская порноактриса Лола Тейлор (Любовь Бушуева) пообещала бойцу смешанных единоборств и блогеру Артему Тарасову «ночную разминочку» в случае, если он победит в боксерской схватке тяжелоатлета Михаила Кокляева.

«Покажу попозже, после боя покажу, если ты выиграешь… Разминочку», - написала актриса фильмов для взрослых в соцсетях.

После этого Тарасов потребовал подробностей обещанного: «Но это же будет ночь? Ночная разминка?». Однако Лола решила оставила интригу: «Это история умалчивает», единственно, она пообещала, что «будет интересно».

Как уточняет РЕН ТВ, знакомство молодых людей произошло после того, как порнозвезда призналась публично, что ее пугают мужчины, которые посвящают всю свою жизнь боевым искусствам. Она считает, что у таких людей могут возникать неконтролируемые вспышки агрессии.