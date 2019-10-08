Названы причины массовых смертей бойцов ММА
Тренер бойцов и спортивный врач рассказали НСН, с чем связаны участившиеся случаи гибели молодых спортсменов.
27-летний боец смешанных единоборств (ММА) из Узбекистана Бекзод Нурматов скончался спустя несколько дней после участия в турнире в Грозном. Турнир по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 100 прошел 4 октября. Нурматов встречался с россиянином Бесланом Исаевым. Поединок продлился все три раунда, после чего победу присудили российскому спортсмену. После боя у Нурматова случился инсульт, он впал в кому.
Это не первый случай смерти бойцов ММА. 27 сентября скончалась после инсульта от аневризмы головного мозга 32-летний боец, американка Кэти Коллинз.
Заслуженный тренер России, наставник чемпионов мира по боям без правил Олега Тактарова и Максима Тарасова Виталий Михайлов сообщил в эфире НСН, что одной из причин смертей молодых бойцов могли стать слишком высокие нагрузки и слабый контроль за состоянием здоровья.
«В первую очередь - тренировки. Это большие нагрузки, нужно контролировать, как они усваиваются организмом. И, видать, что-то принимают. Ведь у здорового парня не может быть инсульт просто так. У наших ведущих спортсменов все нормально. Конечно, со здоровьем у всех какие-то проблемы, потому что это высший уровень. Обычно погибают спортсмены низшего и среднего уровня, где контроль не такой жесткий. Бывают и скрытые дефекты, которые проявляются при больших нагрузках», — считает Михайлов.
Заслуженный тренер также отметил, что число смертей увеличилось, так как все больше людей начинают заниматься ММА.
«Случаи смертей могли увеличиться из-за того, что заниматься спортом стало намного больше народа. Единоборства сейчас — один из самых популярных видов спорта», — добавил он.
Оборотной стороной спорта назвал смерть в беседе с НСН врач спортивной медицины Илья Мелехин.
«К великому сожалению, это не новая история, такое было и будет. Как бы там не соблюдались правила безопасности, обследования, — все равно эти случаи бывают. Я бы не сказал, что их много, но они есть», — констатировал спортивный медик.
Ранее в «Левада-центре» заявили НСН, что россияне считают спорт войной и допускают допинг.
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