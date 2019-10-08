Названы причины массовых смертей бойцов ММА

27-летний боец смешанных единоборств (ММА) из Узбекистана Бекзод Нурматов скончался спустя несколько дней после участия в турнире в Грозном. Турнир по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 100 прошел 4 октября. Нурматов встречался с россиянином Бесланом Исаевым. Поединок продлился все три раунда, после чего победу присудили российскому спортсмену. После боя у Нурматова случился инсульт, он впал в кому.

Это не первый случай смерти бойцов ММА. 27 сентября скончалась после инсульта от аневризмы головного мозга 32-летний боец, американка Кэти Коллинз.

Заслуженный тренер России, наставник чемпионов мира по боям без правил Олега Тактарова и Максима Тарасова Виталий Михайлов сообщил в эфире НСН, что одной из причин смертей молодых бойцов могли стать слишком высокие нагрузки и слабый контроль за состоянием здоровья.

«В первую очередь - тренировки. Это большие нагрузки, нужно контролировать, как они усваиваются организмом. И, видать, что-то принимают. Ведь у здорового парня не может быть инсульт просто так. У наших ведущих спортсменов все нормально. Конечно, со здоровьем у всех какие-то проблемы, потому что это высший уровень. Обычно погибают спортсмены низшего и среднего уровня, где контроль не такой жесткий. Бывают и скрытые дефекты, которые проявляются при больших нагрузках», — считает Михайлов.