Порнозвезда Кузнецова устроила откровенную фотосессию на фоне храма в Екатеринбурге
Российская порнозвезда Ангелина Кузнецова устроила обнаженную фотосессию на фоне храма Большой Златоуст в Екатеринбурге, сообщают «Известия».
Съемка вызвала широкий общественный резонанс. Рядом с храмом располагается отель RentHouse, где и прошла фотосессия. На кадрах на фоне храма были запечатлены две полуобнаженные девушки — Кузнецова и ее подруга, сообщает сайт kp.ru.
Пользователи интернета обрушились с критикой на руководство гостиницы, которое согласилось на проведение съемки.
Позже основатель RentHouse Дмитрий Шабалкин принес свои извинения в Instagram, заявив, что уже составлен черный список тех, кто может спровоцировать подобные ситуации.
Напомним, 20 января стало известно о том, что против девушки, снявшей видео в нижнем белье рядом с Московской соборной мечетью, возбудили уголовное дело против оскорбления чувств верующих.
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