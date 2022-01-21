Порнозвезда Кузнецова устроила откровенную фотосессию на фоне храма в Екатеринбурге

Съемка вызвала широкий общественный резонанс. Рядом с храмом располагается отель RentHouse, где и прошла фотосессия. На кадрах на фоне храма были запечатлены две полуобнаженные девушки — Кузнецова и ее подруга, сообщает сайт kp.ru.

Пользователи интернета обрушились с критикой на руководство гостиницы, которое согласилось на проведение съемки.

Позже основатель RentHouse Дмитрий Шабалкин принес свои извинения в Instagram, заявив, что уже составлен черный список тех, кто может спровоцировать подобные ситуации.

Напомним, 20 января стало известно о том, что против девушки, снявшей видео в нижнем белье рядом с Московской соборной мечетью, возбудили уголовное дело против оскорбления чувств верующих.

