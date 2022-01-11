Блогершу Полину Фейс будут судить за обнаженное фото у храма

После того, как на фото татуированной девушки у храма обратили внимание правоохранительные органы, Моругина удалила все аккаунты в соцсетях. Тем не менее, СМИ сохранили скандальные фото, которые уже разошлись по интернету.

В конце октября блогер из Таджикистана Руслан Бобиев и его подруга Анастасия Чистова были приговорены к 10 месяцам колонии общего режима за фото с имитацией орального секса на фоне Храма Василия Блаженного.

После этого СМИ и полиция обратили внимание еще на несколько похожих случаев.

В Петербурге было возбуждено уголовное дело против девушки, сделавшей фото с поднятой юбкой на фоне Исаакиевского собора. Актриса Ксения Дамова, известная как Рита Фокс, была арестована на 14 суток за фото с обнаженными ягодицами на фоне Кремля.

СМИ также обратили внимание на видео 2018 года, на котором рэперша Хофманита целуется с блогершей Аленой Ефремовой на фоне Вечного огня.

Многократный победитель интеллектуальных игр, депутат Госдумы Анатолий Вассерман говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что считает обнаженные фото на фоне храмов злостным хулиганством, за которое надо строго наказывать.

