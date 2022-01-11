Блогершу Полину Фейс будут судить за обнаженное фото у храма
Блогерша Полина Моругина, известная в соцсетях как Полина Фейс, предстанет перед судом за обнаженное фото на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, сообщает ТАСС.
Как сообщили агентству в суде, в отношении блогерши составлен административный протокол по статье об умышленном осквернении предметов религиозного значения. Ей грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 120 часов.
После того, как на фото татуированной девушки у храма обратили внимание правоохранительные органы, Моругина удалила все аккаунты в соцсетях. Тем не менее, СМИ сохранили скандальные фото, которые уже разошлись по интернету.
В конце октября блогер из Таджикистана Руслан Бобиев и его подруга Анастасия Чистова были приговорены к 10 месяцам колонии общего режима за фото с имитацией орального секса на фоне Храма Василия Блаженного.
После этого СМИ и полиция обратили внимание еще на несколько похожих случаев.
В Петербурге было возбуждено уголовное дело против девушки, сделавшей фото с поднятой юбкой на фоне Исаакиевского собора. Актриса Ксения Дамова, известная как Рита Фокс, была арестована на 14 суток за фото с обнаженными ягодицами на фоне Кремля.
СМИ также обратили внимание на видео 2018 года, на котором рэперша Хофманита целуется с блогершей Аленой Ефремовой на фоне Вечного огня.
Многократный победитель интеллектуальных игр, депутат Госдумы Анатолий Вассерман говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что считает обнаженные фото на фоне храмов злостным хулиганством, за которое надо строго наказывать.
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