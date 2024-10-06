Порчу и привороты хотят наказывать уголовно

По его словам, наведение порчи или попытки влияния на здоровье других людей должны рассматриваться как попытка нанесения ущерба. «Это уже не просто погадать, это попытка воздействовать на другого человека, должно быть уголовно наказуемо, если человек пытается другому нанести ущерб его здоровью и жизни», — сказал парламентарий.

Он указал, что ведет работу над запретом рекламы магических услуг вместе со священником Федором Лукьяновым, чтобы ограничить доступ к информации о гаданиях, астрологии и услугах медиумов.

Ранее стало известно, что знаменитый гипнотизер конца 80-х годов прошлого века Анатолий Кашпировский вновь вернется на российское телевидение, сообщает портал «Абзац», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

