«Пора переобуваться!»: Вильфанд поставил крест на летней резине в Москве

Ночные заморозки и дневные температуры не выше плюс пяти не оставляют автолюбителям свободы выбора, сказал в эфире НСН Роман Вильфанд.

В Москве больше нельзя ездить на летней резине даже днем, заявил в интервью НСН научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, ближайшей ночью в столице будет от нуля до 2 градусов тепла, а по области – до минус 2. Воскресенье станет самым холодным днем на неделе, а на следующей неделе днем будет небольшой плюс, а ночью небольшой минус.

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«При устойчивой температуре воздуха ниже плюс пяти градусов все автомобилисты должны принимать однозначные решения. Всё, днем на летних шинах ездить не получится. Их эластичность нарушается, поэтому надо переходить на зимнюю резину», - сказал Вильфанд.

Он отметил, что в субботу днем в Москве будет от 2 до 4 градусов тепла, а в воскресенье днем также будет плюсовая температура, но не выше 2-3 градусов.

Генеральный директор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что сегодня европейские и японские шины продаются в России за двойную цену, при этом подорожали и китайские шины, к качеству которых есть вопросы.


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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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