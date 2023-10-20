«Пора переобуваться!»: Вильфанд поставил крест на летней резине в Москве

В Москве больше нельзя ездить на летней резине даже днем, заявил в интервью НСН научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, ближайшей ночью в столице будет от нуля до 2 градусов тепла, а по области – до минус 2. Воскресенье станет самым холодным днем на неделе, а на следующей неделе днем будет небольшой плюс, а ночью небольшой минус.