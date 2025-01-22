Популярные модели каршеринга чаще встречаются на рынке поддержанных авто
Каршеринг в России продолжает набирать популярность, что приводит к увеличению числа поддержанных автомобилей с высоким пробегом на рынке, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на исследование «Авито Авто»
В числе наиболее популярных моделей, использующихся в каршеринге, оказался Nissan Qashqai, доля которого составила 13%. На втором месте находится Renault Kaptur с 12%, а третье место занял Volkswagen Polo с долей 10%. Kia Rio X-Line и Skoda Rapid замкнули пятерку лидеров, составив долю в 7% и 6% соответственно. Также в топ-10 вошли модели Kia Rio, Skoda Octavia, Renault Arkana, Hyundai Solaris и Mercedes-Benz CLA-класса.
По словам управляющего директора сервиса онлайн-проверки истории автомобилей «Автотека» Андрея Тумкина, за последний год количество автомобилей с отметками о применении в каршеринге в базе данных увеличилось на 10%. Он подчеркнул, что важно учитывать этот фактор при выборе машины с пробегом, поскольку интенсивная эксплуатация может сказаться на состоянии ее агрегатов.
Тумкин также порекомендовал обращать внимание на данные о сервисном обслуживании, наличие страховых случаев, а также проверять информацию о пробеге и возможные ограничения на регистрацию автомобилей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru