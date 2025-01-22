Популярные модели каршеринга чаще встречаются на рынке поддержанных авто

Каршеринг в России продолжает набирать популярность, что приводит к увеличению числа поддержанных автомобилей с высоким пробегом на рынке, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на исследование «Авито Авто»

В числе наиболее популярных моделей, использующихся в каршеринге, оказался Nissan Qashqai, доля которого составила 13%. На втором месте находится Renault Kaptur с 12%, а третье место занял Volkswagen Polo с долей 10%. Kia Rio X-Line и Skoda Rapid замкнули пятерку лидеров, составив долю в 7% и 6% соответственно. Также в топ-10 вошли модели Kia Rio, Skoda Octavia, Renault Arkana, Hyundai Solaris и Mercedes-Benz CLA-класса.