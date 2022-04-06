Поправки в закон о СМИ запретят журналистам перепечатку фейков об армии РФ
Журналисты в России будут нести ответственность за перепечатку информации других СМИ, где содержится недостоверная информация об использовании российских вооруженных сил за рубежом и дискредитация армии РФ. Об этом сообщается в законопроекте (101646-8), который внесли в Госдуму.
Отмечается, что изменения предлагается внести в статью 57 закона о СМИ, которая регламентирует освобождение редакции от ответственности за распространение сведений, которые не соответствуют действительности.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за распространение фейков о ВС России, вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет. Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что новый закон об уголовном наказании за распространение фейков имеет риск, что журналистов будут сажать за ошибки или субъективное мнение.
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