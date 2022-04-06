Поправки в закон о СМИ запретят журналистам перепечатку фейков об армии РФ

Отмечается, что изменения предлагается внести в статью 57 закона о СМИ, которая регламентирует освобождение редакции от ответственности за распространение сведений, которые не соответствуют действительности.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за распространение фейков о ВС России, вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет. Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что новый закон об уголовном наказании за распространение фейков имеет риск, что журналистов будут сажать за ошибки или субъективное мнение.

