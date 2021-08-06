Попова заявила о способности справляться с заболеваемостью коронавирусом за месяц
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что в России научились гораздо быстрее справляться с подъёмом заболеваемости COVID-19.
По её словам, если раньше на это требовалось два с половиной месяца, то сейчас - четыре недели, то есть два инкубационных периода. При этом Попова добавила, что для такого результата антиковидные меры должны приниматься «своевременно и правильно».
«Там, где всё было сделано вовремя, весь процесс подъёма занял не более четырёх недель, это хороший результат», - подчеркнула глава Роспотребнадзора.
Ранее специалисты Роспотребнадзора рекомендовали россиянам проходить повторную прививку от COVID-19 каждые шесть месяцев, сообщает РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru