Попова заявила о способности справляться с заболеваемостью коронавирусом за месяц

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что в России научились гораздо быстрее справляться с подъёмом заболеваемости COVID-19.

По её словам, если раньше на это требовалось два с половиной месяца, то сейчас - четыре недели, то есть два инкубационных периода. При этом Попова добавила, что для такого результата антиковидные меры должны приниматься «своевременно и правильно».

«Там, где всё было сделано вовремя, весь процесс подъёма занял не более четырёх недель, это хороший результат», - подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Ранее специалисты Роспотребнадзора рекомендовали россиянам проходить повторную прививку от COVID-19 каждые шесть месяцев, сообщает РИА ФАН.

