Попова заявила о снижении заболеваемости корью, коклюшем и паротитом

Заболеваемость корью, коклюшем и паротитом снижается в России. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала «Россия 24».

«Мы фиксируем снижение кори, значимое снижение, снижение коклюша, снижение паротита. Это результат всех тех мер, которые были приняты в предыдущие годы», - отметила главный санитарный врач.

По словам Поповой ситуацию стабилизируют, дальнейшего роста заболеваемости точно не будет. В стране уже приняли все необходимые меры для предотвращения роста числа заражений.

Ранее в Роспотребнадзоре опровергли слухи об эпидемии гонконгского гриппа в Московской области, напоминает РЕН ТВ.

