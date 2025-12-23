Попова заявила о снижении заболеваемости корью, коклюшем и паротитом
Заболеваемость корью, коклюшем и паротитом снижается в России. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала «Россия 24».
«Мы фиксируем снижение кори, значимое снижение, снижение коклюша, снижение паротита. Это результат всех тех мер, которые были приняты в предыдущие годы», - отметила главный санитарный врач.
По словам Поповой ситуацию стабилизируют, дальнейшего роста заболеваемости точно не будет. В стране уже приняли все необходимые меры для предотвращения роста числа заражений.
Ранее в Роспотребнадзоре опровергли слухи об эпидемии гонконгского гриппа в Московской области, напоминает РЕН ТВ.
