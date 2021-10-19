Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 почти во всех регионах

Заболеваемость коронавирусом на сегодня увеличивается в 79 регионах России из 85. Такую статистику привела глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По её словам, динамика прироста COVID-19 составляет от 2,5% в Республике Коми до 45,9% в Смоленской области. Только в шести субъектах федерации ситуация остаётся стабильной.

Наибольший прирост заболеваемости отмечается среди учеников школ и россиян старше 60 лет. Попова считает недостаточными меры, который на данный момент принимаются для борьбы с новой инфекцией.

При этом, по словам Поповой, случаев пневмонии из-за коронавируса по сравнению с 2020 годом стало меньше благодаря вакцинации.

