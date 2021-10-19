Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 почти во всех регионах
Заболеваемость коронавирусом на сегодня увеличивается в 79 регионах России из 85. Такую статистику привела глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
По её словам, динамика прироста COVID-19 составляет от 2,5% в Республике Коми до 45,9% в Смоленской области. Только в шести субъектах федерации ситуация остаётся стабильной.
Наибольший прирост заболеваемости отмечается среди учеников школ и россиян старше 60 лет. Попова считает недостаточными меры, который на данный момент принимаются для борьбы с новой инфекцией.
При этом, по словам Поповой, случаев пневмонии из-за коронавируса по сравнению с 2020 годом стало меньше благодаря вакцинации.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,1 млн+33 740 / сут.
Умерли
225 тыс.+1 015 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+23 426 / сут.
- Мурашко заявил об отсутствии проблем с вакциной от COVID-19 в России
- Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 почти во всех регионах
- Мишустин поддержал предложение Голиковой ввести нерабочие дни
- Мурашко заявил о росте заболеваемости COVID-19 среди детей
- Минздрав назвал регионы с напряжённой ситуацией с COVID-19
- Голикова попросит Путина ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября
- Песков заявил, что в Кремле не обсуждают охрану школ силами Росгвардии
- Япония заявила о намерении наращивать оборонительные возможности
- В регионы РФ на борьбу с COVID-19 направят ещё 69 миллиардов рублей
- Путин ознакомлен с публикациями о пытках и насилии в системе ФСИН
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru