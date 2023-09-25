Масочный режим ввели в больницах Новосибирской области
Масочный режим ввели в медицинских учреждениях Новосибирской области. Об этом сообщил глава Минздрава региона Константин Хальзов.
Как отметил министр, в области наблюдается незначительный рост заболеваемости сезонными ОРВИ.
«В учреждениях здравоохранения проведены противоэпидемические мероприятия. В первую очередь, это масочный режим и ограничение посещений с целью нераспространения инфекции», — цитирует Хальзова ТАСС.
За неделю в области зарегистрировали почти 27 тысяч случаев ОРВИ, при этом за последние сутки у девяти жителей региона подтвердили коронавирусную инфекцию.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии оснований для повсеместного возвращения масочного режима в России, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru