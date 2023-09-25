Масочный режим ввели в больницах Новосибирской области

Как отметил министр, в области наблюдается незначительный рост заболеваемости сезонными ОРВИ.

«В учреждениях здравоохранения проведены противоэпидемические мероприятия. В первую очередь, это масочный режим и ограничение посещений с целью нераспространения инфекции», — цитирует Хальзова ТАСС.

За неделю в области зарегистрировали почти 27 тысяч случаев ОРВИ, при этом за последние сутки у девяти жителей региона подтвердили коронавирусную инфекцию.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии оснований для повсеместного возвращения масочного режима в России, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

