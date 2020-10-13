Попова выступила против «диссидентства» к вакцине от COVID-19
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова призвала не допустить «диссидентства» в отношении вакцины от коронавируса. Эту тему она подняла на Международной научно-практической онлайн-конференции, посвящённой пандемии.
Как подчеркнула Попова, вакцина даст всем намного больше уверенности и спокойствия в нынешних условиях. Вакцинация позволит точнее прогнозировать дальнейшее развитие ситуации, блокировать распространение инфекции, отмечает RT.
Она подчеркнула, что положительный результат борьбы с коронавирусом может быть достигнут только в соединении усилий простых граждан и учёных с комплексным подходом к решению проблемы.
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