Попова выступила против «диссидентства» к вакцине от COVID-19

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова призвала не допустить «диссидентства» в отношении вакцины от коронавируса. Эту тему она подняла на Международной научно-практической онлайн-конференции, посвящённой пандемии.

Как подчеркнула Попова, вакцина даст всем намного больше уверенности и спокойствия в нынешних условиях. Вакцинация позволит точнее прогнозировать дальнейшее развитие ситуации, блокировать распространение инфекции, отмечает RT.

Она подчеркнула, что положительный результат борьбы с коронавирусом может быть достигнут только в соединении усилий простых граждан и учёных с комплексным подходом к решению проблемы.

