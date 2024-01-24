Врачи предупредили о распространении суперинфекций в России
Россияне чаще заражаются несколькими инфекциями одновременно из-за ослабленного иммунитета и зимнего пика заболеваемости. Об этом заявила терапевт цифровой клиники Страхового дома ВСК Алина Красикова в беседе с Известиями.
Эксперт пояснила, что зимой вирусы распространяются быстрее, инфекции более устойчивы при низкой температуре, а организм более уязвим из-за сухости слизистых оболочек на фоне снижения влажности в помещениях.
В свою очередь, кандидат медицинских наук, врач клинической диагностики лаборатории «ЛабКвест» Наталья Логачева отметила, что циркуляция нескольких вирусов сразу фиксируется не впервые. Однако в текущем году ситуация осложнилась из-за возможности заражения микоплазменной инфекцией и коклюшем.
По данным «ЛабКвест», 1 декабря-10 января «микст» из нескольких болезней выявляли в 9% исследований. Среди подтвержденных диагнозов преобладал грипп А (29,7%). При этом у пациентов выявляли сочетания такого гриппа с рино- или аденовирусом, парагриппа второго типа и аденовируса, риновируса с аденовирусом. Также эксперты диагностировали одновременно грипп А, риновирус и аденовирус.
Эксперты предупреждают, что несколько вирусных заболеваний сразу могут увеличить риск тяжелого течения болезни и осложнений. Специалисты советуют не заниматься самолечением и обращаться к медикам для диагностики.
Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ стали чаще встречаться случаи одновременного заражения вирусной и бактериальной инфекцией, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru