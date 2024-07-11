Попова: В России заразились ботулизмом 417 человек

Более 400 случаев ботулизма зарегистрировали в 11 субъектах РФ. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

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Как отметила главный санитарный врач, от ботулизма пострадали 417 человек, два пациента скончались.

Ранее Роспотребнадзор напомнил, что ботулизмом можно заболеть после употребления закрытых герметически консервов, солений, копчений домашнего производства. В ведомстве рекомендовали не покупать такую продукцию на рынке и у случайных лиц и не консервировать продукты с признаками порчи или гнили, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ЗаболеваниеРоспотребнадзорАнна Попова

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