Попова: В России заразились ботулизмом 417 человек
11 июля 202409:45
Более 400 случаев ботулизма зарегистрировали в 11 субъектах РФ. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
Как отметила главный санитарный врач, от ботулизма пострадали 417 человек, два пациента скончались.
Ранее Роспотребнадзор напомнил, что ботулизмом можно заболеть после употребления закрытых герметически консервов, солений, копчений домашнего производства. В ведомстве рекомендовали не покупать такую продукцию на рынке и у случайных лиц и не консервировать продукты с признаками порчи или гнили, пишет «Свободная пресса».
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Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru