Регулярное авиасообщение с Турцией отменено с 15 апреля до 1 июня
12 апреля 202119:31
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила, что Россия приостанавливает регулярные авиаперелеты в Турцию с 15 апреля до 1 июня. Об этом пишет ТАСС.
Ранее о решении закрыть на полтора месяца границы с Турцией сообщал РБК со ссылкой на собственные источники.
Тем временем на протяжении нескольких дней в Турции суточный прирост случаев COVID-19 превышает 50 тысяч человек. По сообщению руководства страны, распространение инфекции планируют взять под контроль до середины мая.
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12 апреля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru