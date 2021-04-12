Регулярное авиасообщение с Турцией отменено с 15 апреля до 1 июня

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила, что Россия приостанавливает регулярные авиаперелеты в Турцию с 15 апреля до 1 июня. Об этом пишет ТАСС.

Ранее о решении закрыть на полтора месяца границы с Турцией сообщал РБК со ссылкой на собственные источники.

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Тем временем на протяжении нескольких дней в Турции суточный прирост случаев COVID-19 превышает 50 тысяч человек. По сообщению руководства страны, распространение инфекции планируют взять под контроль до середины мая.

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ТЕГИ:АвиасообщениеКоронавирусТурция
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