Попова сообщила о завершении подъема заболеваемости корью в России

По словам главного санитарного врача, на планете «очень интенсивно» идет ожидаемый и прогнозируемый рост заболеваемости корью.

«В Российской Федерации мы считаем, что он в принципе заканчивается», — подчеркнула Попова.

Как отметила глава Роспотребнадзора, первые случаи заболевания в РФ были завозными. Россия одна из немногих учитывает все случаи кори или подозрения на нее, чтобы предусмотреть и предотвратить риски.

Ранее Роспотребнадзор указал на неточность в данных Всемирной организации здравоохранения по ситуации с корью в РФ, напоминает Ura.ru. ВОЗ включила Россию в тройку стран по заболеваемости в Европе.

