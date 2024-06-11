Попова сообщила о завершении подъема заболеваемости корью в России
Подъем заболеваемости корью продолжается во всем мире, при этом в России он заканчивается. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с РИА Новости.
По словам главного санитарного врача, на планете «очень интенсивно» идет ожидаемый и прогнозируемый рост заболеваемости корью.
«В Российской Федерации мы считаем, что он в принципе заканчивается», — подчеркнула Попова.
Как отметила глава Роспотребнадзора, первые случаи заболевания в РФ были завозными. Россия одна из немногих учитывает все случаи кори или подозрения на нее, чтобы предусмотреть и предотвратить риски.
Ранее Роспотребнадзор указал на неточность в данных Всемирной организации здравоохранения по ситуации с корью в РФ, напоминает Ura.ru. ВОЗ включила Россию в тройку стран по заболеваемости в Европе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru