В Испании заявили о крупнейшей вспышке лихорадки денге

По данным газеты, речь идет крупнейшей вспышке болезни, которая была выявлена в современной истории Испании.

Известно, что заражения зарегистрировали во второй половине августа в районе муниципалитета Вила-сека. Лихорадкой денге заболели пять сотрудников парка развлечений «Порт Авентура» и два туриста из Франции.

Власти Каталонии допускают, что в ближайшее время могут быть зафиксированы новые случаи заражения.

