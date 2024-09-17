В Испании заявили о крупнейшей вспышке лихорадки денге
Как минимум восемь случаев заражения лихорадкой денге зафиксировали в провинции Таррагона в автономном сообществе Каталония в Испании. Об этом пишет El País.
По данным газеты, речь идет крупнейшей вспышке болезни, которая была выявлена в современной истории Испании.
Известно, что заражения зарегистрировали во второй половине августа в районе муниципалитета Вила-сека. Лихорадкой денге заболели пять сотрудников парка развлечений «Порт Авентура» и два туриста из Франции.
Власти Каталонии допускают, что в ближайшее время могут быть зафиксированы новые случаи заражения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru