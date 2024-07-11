Попова: Снизилось число инфекционных вспышек в оздоровительных лагерях в 2 раза
В России в два раза снизилось число инфекционных вспышек в летних оздоровительных лагерях в 2024 году по сравнению с прошлым годом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая перед депутатами, на заседании Госдумы, посвященном охране здоровья, передает ТАСС.
По её словам, это связано с сохранением контроля ведомства над данным учреждениями.
«Не в полной мере, но он здесь есть», - уточнила Попова.
Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что вспышечная заболеваемость, связанная с общественным питанием, растет в стране с 2020 года.
«Каждый раз мы видим или нарушение на пищеблоке, или смену персонала без обследования», - отметила Попова.
Ранее число госпитализированных после отравления в лагере в Туве выросло до 47, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru