В Удмуртии 24 ребенка отравились в оздоровительном лагере

В удмуртском детском оздоровительном лагере «Алые зори» 24 ребенка пожаловались на симптомы острой кишечной инфекции, сообщает управление Роспотребнадзора по республике.

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Четверых детей госпитализировали, они в удовлетворительном состоянии. Пока причины отравления неизвестны. Специалисты изучают пробы воды и продуктов, которые употребляли дети.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье и нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Детский лагерь закрыли на неделю.

Ранее в Туве 18 детей отравились на отдыхе в летнем лагере, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Детский ЛагерьУдмуртияОтравлениеДети

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