Попова рассказала о разработке новых вакцин от COVID-19

Российские учёные разрабатывают не менее 10 новых вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом рассказала главный санитарный врач России Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Поповой, помимо трёх уже известных препаратов, идёт разработка ряда других вакцин. Глава Роспотребназдора отметила, что над тремя из них работает центр «Вектор», создавший вакцину «ЭпиВакКорона».

Попова выразила надежду на успех новых разработок против коронавирусной инфекции.

В России уже зарегистрированы две вакцины для профилактики COVID-19. Ими стали препараты «Спутник V» от НИЦЭМ имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор».

Третья вакцина от учёных Центра имени Чумакова сейчас проходит второй этап клинических испытаний, его завершение запланировано на вторую половину декабря. После центр подаст документы для регистрации вакцины.

