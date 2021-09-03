Попова рассказала о ношении масок в вузах

Масочный режим продлен для всех студентов и преподавателей российских вузов. Об этом рассказала главный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова.



Попова напомнила, что маски в российских высших учебных заведениях носят не дети, а "взрослые ребята", однако принцип остается прежним. По ее словам, маски призваны прерывать передачу вируса от человека к человеку.

"Но в вузах есть одна важная особенность. Студентов старше 18 лет можно прививать и нужно прививать", - подчеркнула Попова в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Также в своем интервью Попова предупредила о предстоящем росте заболеваемости COVID-19. Новый всплеск ожидается в России осенью, заявила глава Роспотребнадзора.