Попова рассказала, нужно ли прививаться не болевшим COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала точку зрения, согласно которой до сих пор не заразившимся коронавирусной инфекцией не нужно вакцинироваться от нее.
«Категорически с этим не согласна. Вирус очень коварен», — заявила Попова в эфире телеканала «Россия 1».
Главный санитарный врач отметила, что иммунитет человека весной слабеет, и в начале лета он не слишком крепок. Попова подчеркнула, что вакцинация необходима, более того, это единственный способ защитить здоровье.
Также глава Роспотребнадзора рассказала, что вакцинировалась от COVID-19, как и все взрослые члены ее семьи, и заболевших среди них нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru