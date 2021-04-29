Попова рассказала, нужно ли прививаться не болевшим COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала точку зрения, согласно которой до сих пор не заразившимся коронавирусной инфекцией не нужно вакцинироваться от нее.

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«Категорически с этим не согласна. Вирус очень коварен», — заявила Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Главный санитарный врач отметила, что иммунитет человека весной слабеет, и в начале лета он не слишком крепок. Попова подчеркнула, что вакцинация необходима, более того, это единственный способ защитить здоровье.

Также глава Роспотребнадзора рассказала, что вакцинировалась от COVID-19, как и все взрослые члены ее семьи, и заболевших среди них нет.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ВакцинацияАнна ПоповаРоспотребнадзорКоронавирус
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