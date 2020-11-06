Попова раскрыла, где чаще можно подхватить коронавирус

Заражение новой коронавирусной инфекцией чаще всего происходит в общественном транспорте. Об этом заявила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

Она охарактеризовала эпидемиологическую ситуацию в ряде регионов как «достаточно напряженную» и сложную. По словам главы Роспотребнадзора, темп заболеваемости там пока растущий.

Как подчеркнула Попова в интервью телеканалу «Россия 1», чтобы темп поменял направление, необходимо соблюдать неукоснительно правила: носить маску, держать в чистоте руки и все поверхности вокруг себя, лишний раз не избегать появляться в общественных местах.

Руководитель надзорного ведомства настоятельно посоветовала гражданам России провести предстоящие новогодние праздники в домашнем кругу и на свежем воздухе, но не при скоплении людей.

