Попова раскрыла, где чаще можно подхватить коронавирус
Заражение новой коронавирусной инфекцией чаще всего происходит в общественном транспорте. Об этом заявила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.
Она охарактеризовала эпидемиологическую ситуацию в ряде регионов как «достаточно напряженную» и сложную. По словам главы Роспотребнадзора, темп заболеваемости там пока растущий.
Как подчеркнула Попова в интервью телеканалу «Россия 1», чтобы темп поменял направление, необходимо соблюдать неукоснительно правила: носить маску, держать в чистоте руки и все поверхности вокруг себя, лишний раз не избегать появляться в общественных местах.
Руководитель надзорного ведомства настоятельно посоветовала гражданам России провести предстоящие новогодние праздники в домашнем кругу и на свежем воздухе, но не при скоплении людей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru