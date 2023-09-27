Попова призвала вакцинировать в России специалистов, работающих с животными

Она рассказала, что около 50 очагов гриппа птиц зарегистрировано в дикой природе на территории РФ в этом году.

«Это максимальный показатель за последние восемь лет», - подчеркнула глава ведомства.

Попова также отметила, что птичий грипп имеет высокий пандемический потенциал.

Она заметила, что в 2023 году большое количество вспышек заболевания, поэтому и растет число заражений людей.

Ранее более 30 деревень в Вологодской области закрыли на карантин из-за птичьего гриппа, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

