Попова призвала ограничить празднование Нового года в отдельных регионах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в регионах, где сложная ситуация с коронавирусом, следует ограничить предновогодние и новогодние мероприятия, сообщает «Интерфакс».
На совещании координационного совета по борьбе с COVID-19 Попова уточнила, что принимать и неукоснительно исполнять ограничительные меры необходимо в регионах с высокими цифрами ежедневной регистрации заболевших.
Попова назвала предновогодний период временем «более интенсивного общения людей», в связи с чем Роспотребнадзор готовит специальные методички с рекомендациями по проведению новогодних праздников в условиях пандемии.
Кроме того глава Роспотребнадзора напомнила о высоких рисках заражения в поездках и путешествиях, и призвала граждан соблюдать все правила и требования, носить маски и проводить дезинфекцию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru