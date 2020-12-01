Попова призвала ограничить празднование Нового года в отдельных регионах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в регионах, где сложная ситуация с коронавирусом, следует ограничить предновогодние и новогодние мероприятия, сообщает «Интерфакс».

На совещании координационного совета по борьбе с COVID-19 Попова уточнила, что принимать и неукоснительно исполнять ограничительные меры необходимо в регионах с высокими цифрами ежедневной регистрации заболевших.

Попова назвала предновогодний период временем «более интенсивного общения людей», в связи с чем Роспотребнадзор готовит специальные методички с рекомендациями по проведению новогодних праздников в условиях пандемии.

Кроме того глава Роспотребнадзора напомнила о высоких рисках заражения в поездках и путешествиях, и призвала граждан соблюдать все правила и требования, носить маски и проводить дезинфекцию.

