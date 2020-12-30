Попова предположила развитие ситуации с COVID после праздников
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила развитие ситуации с COVID после новгодних праздников. Свое мнение она высказала в эфире телеканала «Россия-1».
По словам Поповой, все будет зависеть от того, «как мы проведем праздники». Она подчеркнула, что от этого будут зависеть условия жизни до конца зимнего периода.
В связи с этим глава надзорного ведомства порекомендовала воздержаться от участия в массовых мероприятиях.
Согласно данным оперштаба, за минувшие сутки в РФ выявлено 26,5 тыс. новых случаев коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru