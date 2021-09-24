В Москве зафиксирован суточный максимум смертей из-за COVID-19 с конца августа
Число смертей из-за коронавируса в столице за сутки возросло на 56 – это стало максимумом с 24 августа. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Днем ранее в Москве зафиксировали 54 смерти.
Также в оперштабе заявили, что за минувшие сутки в Москве выявили 2 893 новых случая заражения коронаврусом. Всего в России зафиксировано более 21 тысячи заражений. Больше всего новых случаев коронавирусной инфекции в Москве — 2 893. Далее в списке Санкт-Петербург и Московская область. Также в пятёрку вошли Самарская и Воронежская области, отмечает «Свободная пресса».
В свою очередь, замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России осенью будет ниже, чем в прошлом году. Также специалист отметил, что 40 млн россиян сделали прививку от COVID-19, часть населения переболели, однако для достижения популяционного иммунитета и создания необходимой иммунной прослойки вакцинированных должно быть еще больше.
Кроме того, эпидемиолог подчеркнул, что масочный режим никто не отменял, и соблюдать это требование необходимо.
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