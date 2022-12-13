Попова: пандемии кори в России не ожидается

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что в 2022 году в России было зафиксировано всего 34 случая кори.

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По её словам, все случаи завозные и не получили распространения, так как принятые ведомством меры позволили оперативно локализовать очаги, также помогла вакцинация.

«Мы приняли решение о дополнительной иммунизации. Было выпущено постановление... И мы допривили всех, кого надо было», - подчеркнула Попова.

Она добавила, что «кривой пандемии» кори в России не предполагается.

Ранее Попова заявила, что в России завершилась прививочная кампания от гриппа и делать прививку в настоящее время уже позно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ЗаболеваниеРоссияВакцинацияПандемияАнна Попова
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