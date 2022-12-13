Попова: пандемии кори в России не ожидается

По её словам, все случаи завозные и не получили распространения, так как принятые ведомством меры позволили оперативно локализовать очаги, также помогла вакцинация.

«Мы приняли решение о дополнительной иммунизации. Было выпущено постановление... И мы допривили всех, кого надо было», - подчеркнула Попова.

Она добавила, что «кривой пандемии» кори в России не предполагается.

Ранее Попова заявила, что в России завершилась прививочная кампания от гриппа и делать прививку в настоящее время уже позно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».