Попова оценила ситуацию с COVID-19 на российских курортах
6 августа 202114:15
Ситуация с коронавирусом на российских курортах сегодня «не безоблачная», необходимо соблюдать все меры предосторожности даже в отпуске. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова телеканалу «Россия 24».
По ее словам, вирус не дремлет и необходимо помнить о правилах профилактики распространения вируса.
Ранее Глава Роспотребнадзора отмечала, что в 15 российских регионах отмечается ухудшение ситуации с COVID-19 с превышением средних показателей по стране.
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6 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru