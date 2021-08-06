Попова оценила ситуацию с COVID-19 на российских курортах

Ситуация с коронавирусом на российских курортах сегодня «не безоблачная», необходимо соблюдать все меры предосторожности даже в отпуске. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова телеканалу «Россия 24».

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По ее словам, вирус не дремлет и необходимо помнить о правилах профилактики распространения вируса.

Ранее Глава Роспотребнадзора отмечала, что в 15 российских регионах отмечается ухудшение ситуации с COVID-19 с превышением средних показателей по стране.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусРоспотребнадзорАнна Попова
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