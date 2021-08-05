«Не как у Путина». Врач удивился отмене противочумных костюмов в «красной зоне»
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин призвал, наконец, определиться, является ли коронавирус опасной инфекцией.
Роспотребнадзор разрешил медикам не носить противочумные защитные костюмы в «красных зонах» больниц, где лежат больные COVID-19. Об этом сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Теперь в качестве защитной одежды можно использовать защитный комбинезон, а также удлиненный хирургический халат.
Президент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признался, что не понимает, чем вызвано такое решение и к каким последствиям приведет.
«Оценить это решение достаточно сложно, я не понимаю, на чем оно основывается. Изменилась патогенность, заразность или что? Если бы там была ссылка на какое-то научное исследование или на рекомендации профессионального сообщества, тогда я бы понял. А поскольку у нас все решается штабами по борьбе с коронавирусом, в которых специалистов незаметно, возникают, конечно, сомнения. Вопрос простой: кто из специалистов и на каком основании принял такое решение? Это должен решать не чиновник, а кто-то из людей, имеющих опыт работы с подобными инфекциями. Такие меры должен принимать не Роспотребнадзор», - отметил Гальперин.
По его словам, существует ряд требований, которые необходимо соблюдать при работе с опасной вирусной инфекцией и которые явно не соблюдаются во время пандемии коронавируса.
«Я думаю, особой роли это не сыграет вообще, поскольку большинство мер, которые были приняты за все время борьбы с эпидемией, не соответствуют правилам работы с вирусными инфекциями. Либо мы признаем, что это не является опасной вирусной инфекцией и отменяем это решение, либо выполняем те требования, которые есть для подобной работы. Есть требования к работе с опасной вирусной инфекцией, мне кажется, там требуются костюмы не совсем такие, как носят наши коллеги, а больше похожи на тот костюм, в котором президент приходил в сороковую больницу», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сравнил эффективность «ЭпиВакКороны» и «Спутника V».
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