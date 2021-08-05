«Не как у Путина». Врач удивился отмене противочумных костюмов в «красной зоне»

Роспотребнадзор разрешил медикам не носить противочумные защитные костюмы в «красных зонах» больниц, где лежат больные COVID-19. Об этом сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Теперь в качестве защитной одежды можно использовать защитный комбинезон, а также удлиненный хирургический халат.

Президент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признался, что не понимает, чем вызвано такое решение и к каким последствиям приведет.

«Оценить это решение достаточно сложно, я не понимаю, на чем оно основывается. Изменилась патогенность, заразность или что? Если бы там была ссылка на какое-то научное исследование или на рекомендации профессионального сообщества, тогда я бы понял. А поскольку у нас все решается штабами по борьбе с коронавирусом, в которых специалистов незаметно, возникают, конечно, сомнения. Вопрос простой: кто из специалистов и на каком основании принял такое решение? Это должен решать не чиновник, а кто-то из людей, имеющих опыт работы с подобными инфекциями. Такие меры должен принимать не Роспотребнадзор», - отметил Гальперин.