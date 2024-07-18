Попова отнесла птичий грипп и оспу обезьян к реальным эпидемическим угрозам

Новая пандемия может быть вызвана новым патогеном как природного, так и искусственного происхождения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, открывая в Москве международный форум «Биоугрозы и патогены. Ответ БРИКС», сообщает «Российская газета».

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«Это данность», - подчеркнула глава ведомства.

Она также отметила важность совместных усилий стран в области научных исследований, мониторинга опасных инфекций, а также ликвидации вспышек опасных заболеваний, где бы они ни происходили.

По словам Поповой, к реальным эпидемическим угрозам сейчас следует отнести - птичий грипп, оспу обезьян, а также природные очаги холеры, чумы, вируса Зика, малярии и сибирской язвы.

Ранее врач Продеус исключил пандемию из-за нового варианта FLiRT, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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