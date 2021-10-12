Попова объявила об усилении контроля за соблюдением масочного режима в РФ
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в регионах России усиливается контроль за соблюдением гражданами масочного режима, сообщает РИА Новости.
По её словам, необходимые поручения власти субъектов РФ получили на совещании с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.
Всеобщий масочный режим начал действовать в России 28 октября 2020 года, соответствующее постановление об обязательном ношении масок в местах массового пребывания людей подписала Анна Попова, сообщает RT.
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