Попова объявила об усилении контроля за соблюдением масочного режима в РФ

В Москве усилят контроль за антиковидными мерами в ночных заведениях

Более 900 тысяч человек в месяц смогут сдать экспресс-тест на корнавирус в столице

Травматизм на стройплощадках Москвы сократился на 36% за четыре года

Автомобиль упал в Москву-реку в центре столицы во время съёмок

Фонтан «Дружба народов» на ВДНХ законсервируют до весны