Попова: Общепит после пандемии COVID-19 ждут нововведения

Для заведений общепита после отмены режима самоизоляции будут разработаны новые правила. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, подчеркнув, что заведения ждёт целый ряд нововведений.

Попова пояснила, что «это будет и защита расстояния, и защита тех, кто обслуживает, и посетителей».

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Напомним, в настоящий момент в России в сфере общепита работают только сервисы доставки. В Роспотребнадзоре ранее подчеркнули, что снимать введенные из-за COVID-19 ограничения будут постепенно. В начале откроются заведения с ограниченной площадью и посадкой в зале. А после этого кафе и рестораны смогут обслуживать клиентов без ограничений с дистанцией в 1-2 метра между столами. В ведомстве пояснили, что соблюдение этих рекомендаций позволит бизнесу работать без риска инфицирования сотрудников и посетителей COVID-19.

Между тем, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов ранее заявил, что в российском общепите – после окончания пандемии коронавируса – «в живых» в останется только фастфуд и другие дешевые форматы, а вот ресторанный бизнес исчезнет. Он пояснил, что первая волна закрытий и банкротств ресторанов сейчас происходит из-за недостатка денег на текущие расходы. А после снятия режима самоизоляции рестораны будут закрываться уже по причине отсутствия посетителей, у которых сохранится страх перед COVID-19 и просто не будет денег.

