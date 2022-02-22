Попова не исключила смягчение ковидных ограничений
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила смягчение требований и методических рекомендаций по профилактике коронавируса, но с учётом клинических и эпидособенностей штамма «омикрон», сообщает РИА Новости.
На заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с инфекцией она отметила, что речь идёт об ослаблении ограничений в музеях, театрах, фитнес-центрах и заведениях общепита.
По её словам, предлагаемые два года и год назад меры были связаны с предшественниками «омикрона», то есть предлагались «в иных эпидемических условиях».
Ранее компания СберСтрахование запустила страхование от возможных последствий вакцинации, предусматривающее выплаты до 500 тысяч рублей при осложнениях после прививки, в том числе от коронавируса, сообщают «Невские новости».
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