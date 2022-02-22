Попова не исключила смягчение ковидных ограничений

На заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с инфекцией она отметила, что речь идёт об ослаблении ограничений в музеях, театрах, фитнес-центрах и заведениях общепита.

По её словам, предлагаемые два года и год назад меры были связаны с предшественниками «омикрона», то есть предлагались «в иных эпидемических условиях».

Ранее компания СберСтрахование запустила страхование от возможных последствий вакцинации, предусматривающее выплаты до 500 тысяч рублей при осложнениях после прививки, в том числе от коронавируса, сообщают «Невские новости».