Инфекционист: В России прошел пик заболеваемости «омикроном»

Согласно официальной статистике по коронавирусу, пик заболеваемости «омикроном», вероятно, прошел в России. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на врача-инфекциониста Сергея Вознесенского.

По его словам, положительная динамика отмечается в крупных регионах России, в том числе в столице. Врач также добавил, что коллективный иммунитет, благодаря высокому уровню заболеваемости за последние два месяца, вырастет до значимого уровня.

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До этого Вознесенский заявил, что эффективность российской вакцины «Спутник V» к штамму «омикрон» ниже, чем к «дельте».

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что универсальных рекомендаций для лечения постковидного синдрома нет, ведь то, что может подойти одному человеку, способно навредить другому.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Гальперин
ТЕГИ:РоссияВрачиИнфекцияОмикрон-штаммКоронавирус
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