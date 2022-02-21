Инфекционист: В России прошел пик заболеваемости «омикроном»

Согласно официальной статистике по коронавирусу, пик заболеваемости «омикроном», вероятно, прошел в России. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на врача-инфекциониста Сергея Вознесенского.

По его словам, положительная динамика отмечается в крупных регионах России, в том числе в столице. Врач также добавил, что коллективный иммунитет, благодаря высокому уровню заболеваемости за последние два месяца, вырастет до значимого уровня.