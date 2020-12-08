Попова допустила отмену правил профилактики COVID-19 для школ раньше 2022 года

Правила профилактики коронавирусной инфекции в школах России могут быть отменены к началу следующего учебного года – при условии того, что весной эпидситуация улучшится. Об этом в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

{{related_post_@ejUjDU@D}}

Напомним, ранее Роспотребнадзор продлил до 2022 года действие санитарных правил для школ и детских садов в период распространения COVID-19. В июле текущего года ведомство установило порядок организации работы организаций и объектов социальной инфраструктуры для детей. Согласно правилам Роспотребнадзора, в условиях пандемии запрещено проведение массовых мероприятий с участием разных групп лиц, а также лиц из других организаций и объектов.

Кроме того, общеобразовательные организации обязаны минимизировать контакты между учащимися, составив особое расписание и закрепив за каждым классом отдельное помещение, напоминает Ura.ru.

