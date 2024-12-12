Попова: доказательств утечки COVID-19 из лаборатории не нашли

До сих пор никто не смог предоставить доказательства того, что COVID-19 имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает «Интерфакс».

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«Их нет», - подчеркнула главный санитарный врач РФ.

Так она прокомментировала итоги расследования, проводимого на этот счет в США, где конгрессмены по итогам двухлетнего расследования объявили о том, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки.

Ранее президент США Джо Байден распорядился рассекретить данные разведки о происхождении COVID-19, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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