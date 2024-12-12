Попова: доказательств утечки COVID-19 из лаборатории не нашли
До сих пор никто не смог предоставить доказательства того, что COVID-19 имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает «Интерфакс».
«Их нет», - подчеркнула главный санитарный врач РФ.
Так она прокомментировала итоги расследования, проводимого на этот счет в США, где конгрессмены по итогам двухлетнего расследования объявили о том, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки.
Ранее президент США Джо Байден распорядился рассекретить данные разведки о происхождении COVID-19, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru