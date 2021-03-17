Попова: 10% людей не восприимчивы к вакцинации

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что каждый десятый человек в мире не может выработать иммунитет к инфекции из-за отсутствия реакции организма на вакцину. Об этом сообщает Интерфакс.

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Специалист отметила, что эти 10% не восприимчивы к любой вакцинации, не только от COVID. В связи с этим Попова подчеркнула важность создания иммунной прослойки, чтобы под защитой оказались и эти 10%.

Также глава Роспотребнадзора добавила, что привитый человек должен соблюдать социальную дистанцию и носить маску, поскольку есть шанс заразить других людей.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:РоспотребнадзорВакцина
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