Попова: 10% людей не восприимчивы к вакцинации
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что каждый десятый человек в мире не может выработать иммунитет к инфекции из-за отсутствия реакции организма на вакцину. Об этом сообщает Интерфакс.
Специалист отметила, что эти 10% не восприимчивы к любой вакцинации, не только от COVID. В связи с этим Попова подчеркнула важность создания иммунной прослойки, чтобы под защитой оказались и эти 10%.
Также глава Роспотребнадзора добавила, что привитый человек должен соблюдать социальную дистанцию и носить маску, поскольку есть шанс заразить других людей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru