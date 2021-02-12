Попавшие под санкции украинские телеканалы лишат лицензии через суд
Украинский Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратится в суд с просьбой о лишении лицензий на вещание попавших под санкции телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Об этом сообщает издание «Страна», ссылаясь на совместное заявление телеканалов.
Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о введении ограничений сроком на пять лет против оппозиционных телеканалов «112.Украина», NewsOne и ZIK. Кроме того, под санкции попал их владелец, депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тарас Козак.
Как объяснили в офисе Зеленского, санкции направлены исключительно на борьбу с «чужеродной пропагандой». Телеканалы прекратили эфирное вещание, однако остались доступны на YouTube.
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