Попавшие под санкции украинские телеканалы лишат лицензии через суд

Украинский Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратится в суд с просьбой о лишении лицензий на вещание попавших под санкции телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Об этом сообщает издание «Страна», ссылаясь на совместное заявление телеканалов.

Минкульт Украины попросил YouTube заблокировать попавшие под санкции телеканалы

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о введении ограничений сроком на пять лет против оппозиционных телеканалов «112.Украина», NewsOne и ZIK. Кроме того, под санкции попал их владелец, депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тарас Козак.

Как объяснили в офисе Зеленского, санкции направлены исключительно на борьбу с «чужеродной пропагандой». Телеканалы прекратили эфирное вещание, однако остались доступны на YouTube.

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ТЕГИ:ЛицензияСанкцииТелеканалыУкраина
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