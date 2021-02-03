Минкульт Украины попросил YouTube заблокировать попавшие под санкции телеканалы

Министерство культуры Украины направило запрос о блокировке YouTube-трансляций телеканалов «112.Украина», NewsOne и ZIK, в отношении которых введены санкции. Об этом заявил глава ведомства Александр Ткаченко в эфире телеканала «Украина 24».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский ввёл ограничения против трёх оппозиционных телеканалов и их владельца, депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака. Каналы прекратили эфирное вещание, но доступны для просмотра на YouTube.

По словам министра, Минкульт «в соответствии с протоколами YouTube» сообщил видеохостингу о соответствующих решениях властей Украины в отношении телеканалов. В дальнейшем сервис должен принять решение об их блокировке.

